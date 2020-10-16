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Постпредство РФ назвало абсурдом обоснование санкций ЕС по Навальному

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Постпредство РФ назвало абсурдом обоснование санкций ЕС по Навальному

Брюссель, 16 октября. Обоснование решения Евросоюза ввести санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным граничит с абсурдом, говорится в заявлении постпредства России при ЕС.

«Обоснование решений ЕС [по санкциям] не выдерживает никакой критики и граничит с абсурдом», — заявили в постпредстве РФ.

В заявлении отмечается, что ЕС не упоминает ни одного доказательства. В постпредстве РФ назвали неприемлемым присвоение ЕС себе полномочий ООН в политических целях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему страны ЕС вводят новые санкции против Москвы. Он заметил, что подобные методы Брюсселя связаны с давлением США.

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