Канберра, 16 октября. Ученые выяснили, когда может взорваться гигантская звезда Бетельгейзе. Об этом сообщает интернет-издание Planet Today.

Международная группа ученых под руководством доктора Меридит Джойс из Австралийского национального университета (ANU) провела ряд исследований, которые показали, что гигантская красная звезда Бетельгейзе находится гораздо ближе к Земле. Кроме того, может пройти порядка 100 тысяч лет, прежде чем космическое тело будет разрушено огненным разрывом.

«Звезда входит в созвездие Ориона, она давно восхищает ученых. Однако в последнее время было замечено странное поведение Бетельгейзе. Она является одной из самых ярких звезд на небе, но с конца 2019 года наблюдалось уже два падения яркости сверхгиганта», — говорит доктор Джойс.

Ученые предположили, что Бетельгейзе может в скором времени взорваться. Однако последнее исследование не подтвердило этого. Исследователи считают, что причиной первого затемнения стало пылевое облако, а второго — пульсация звезд.

Ученым удалось получить более точное представление о жизненном цикле звезды благодаря гидродинамическому и сейсмическому моделированию. Как оказалось, причиной пульсации Бетельгейзе стали волны давления.

«Поскольку в ядре звезды горит гелий, значит, до взрыва еще далеко. До этого момента пройдет не менее 100 тысяч лет», — утверждают ученые.

Более того, исследователи отметили, что ранее о фактических размерах звезды можно было только догадываться. Считалось, что Бетельгейзе могла быть больше орбиты Юпитера. Новое исследование показало, что размеры объекта составляют не больше двух третей этого значения.

Также ученые сделали вывод, что расстояние гигантской красной звезды до Земли всего 530 световых лет, что на 25% ближе, чем предполагалось ранее.