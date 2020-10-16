Китайские эксперты оценили возможности российских броневиков

Москва, 16 октября. Китайские эксперты издания Sohu оценили мощность и эффективность российской бронированной разведывательно-дозорной машины (БРМД-2).

Аналитики отмечают, что российская бронированная техника предназначена для наблюдения за полем боя, поиска цели, ее позиционирования и передачи соответствующей информации. Эксперты включили БРМД-2 в число самых известных броневиков мира.

«Армии почти всех стран мира оснащены различными моделями бронированных разведывательных машин. В числе самых известных — немецкий «разведчик» Lynx 2, французский VBC90, российский БРДМ-2, израильский RAM-2000», — перечисляют аналитики.

БРДМ-2 появился в 1960-х годах и с тех пор был значительно усовершенствован, в частности, полностью закрыт броневыми листами, из которых самая плотная часть брони сосредоточилась на лобовой части. Таким образом экипаж машины-разведчика стал надежно защищен от пуль, осколков и малокалиберных мин.

Еще одним важным ноу-хау стало внедрение современной силовой установки - двигателя нового поколения. Благодаря этому улучшенная БРМД-2 способна развивать более высокую скорость.

Как отмечают китайские обозреватели, одним из преимуществ российского бронированного «разведчика» является способность передвигаться по воде.

«Эти разведывательно-дозорные машины из России обладают характером боевой нации, — пишут авторы Sohu. — Благодаря своей мощи и простоте в эксплуатации они пользуются большой популярностью на мировом рынке вооружений».

Российские БРМД-2 пользуются большой популярностью на Кубе, в Ираке, Израиле, а также в Египте и других странах Африканского континента.

Ранее эксперты из Китая заявили, что скорое начало производства отечественных самолетов Ту-160М2 может «поставить на место» Вашингтон.