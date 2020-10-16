Хувейдж возглавил подготовку к межливийской конференции «Сирт-2»

Тобрук, 16 октября. Глава МИД Временного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж провел расширенное заседание по подготовке к конференции «Сирт-2», сообщает издание Alsaaa24.

Руководство Временного правительства выполняет взятые на себя обязательства по проведению межливийского диалога, необходимого для того, чтобы объединить страну и разрешить все разногласия. В субботу, 17 октября, состоится политическая встреча в Сирте для обсуждения аспектов дальнейшего урегулирования кризиса в стране и ее административного устройства. В рамках подготовки к мероприятию Аль-Хувейдж провел заключительное совещание с главами управлений и министерств Сирта, председателем общественного совета племен города и руководителями вспомогательных комиссий.

Участники заседания обсудили организационные вопросы, координацию работы медиаресурсов для освещения переговоров, а также определились с основными темами диалога.

На конференцию «Сирт-2» приглашены старейшины, шейхи, видные деятели и активисты, судьи, прокуроры, профессора, представители молодежных организаций, лица, пострадавшие от терроризма, и вынужденные переселенцы.

С 7 по 9 сентября в Швейцарии и Марокко состоялись переговоры между делегациями от Палаты представителей (восток Ливии), и Высшего государственного совета (запад). Сторонам удалось прийти к общему мнению о распределении суверенных должностей, переносе органов власти в Сирт и дальнейшему вектору политического урегулирования.