Песков рассказал, как Путин поздравляет зарубежных коллег

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин чаще всего поздравляет своих зарубежных коллег с днем рождения, отправляя телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как правило, чаще всего отправляется телеграмма по дипломатическим каналам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о поздравлениях со стороны Путина.

Пресс-секретарь президента добавил, что телеграммы передаются через дипломатические ведомства или посольства. Кроме того, по словам Пескова, иногда российский лидер дополняет телеграмму поздравлениями в личном разговоре. Представитель Кремля пояснил, что это зависит от уровня взаимоотношений и личного диалога Путина с тем или иным иностранным коллегой.

Ранее Владимир Путин признался, что на свой день рождения всегда ждет поздравлений от родных и близких друзей. Также президент рассказал, что подарки на праздник ему дарят не только взрослые родственники, но и внуки. От них глава государства обычно получает поделки или рисунки.