Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков рассказал, как Путин поздравляет зарубежных коллег

40

Песков рассказал, как Путин поздравляет зарубежных коллег

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин чаще всего поздравляет своих зарубежных коллег с днем рождения, отправляя телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как правило, чаще всего отправляется телеграмма по дипломатическим каналам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о поздравлениях со стороны Путина.

Пресс-секретарь президента добавил, что телеграммы передаются через дипломатические ведомства или посольства. Кроме того, по словам Пескова, иногда российский лидер дополняет телеграмму поздравлениями в личном разговоре. Представитель Кремля пояснил, что это зависит от уровня взаимоотношений и личного диалога Путина с тем или иным иностранным коллегой.

Ранее Владимир Путин признался, что на свой день рождения всегда ждет поздравлений от родных и близких друзей. Также президент рассказал, что подарки на праздник ему дарят не только взрослые родственники, но и внуки. От них глава государства обычно получает поделки или рисунки.

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров