Путин предложил продлить договор по СНВ на год без всяких условий

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год, пишет РИА Новости.

По мнению президента, это даст возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода.

«(Это позволит) не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания с членами Совбеза РФ.

Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову передать это предложение американским партнерам, и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ.

Напомним, договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно нему, стороны должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет (и в дальнейшем) суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Помимо этого, Москва и Вашингтон должны два раза в год обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Крайний срок, к которому стороны должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3, наступил 5 февраля 2018 года.

В США ранее заявили, что готовы «уже завтра» продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов. В МИД РФ это условие назвали неприемлемым для Москвы.