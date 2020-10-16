Армения опровергла информацию об ударе по азербайджанской Нахичевани



Ереван, 16 октября. Заявления Баку о ракетном ударе по Нахичевани со стороны Армении не соответствуют действительности. Об этом на своей странице в Facebook заявила представитель армянского министерства обороны Шушан Степанян.

«Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта», — подчеркнула она.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в нанесении ракетного удара по территории Ордубадского района Нахичеванской автономной республике.

Напомним, Нахичевань является автономным государством в составе Азербайджана. От остальной республики его отделяют территории Армении и Нагорно-Карабахской Республики.

Обстановка в Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании боевых действий, в НКР сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. В Армении введено военное положение и всеобщая мобилизация. Власти Армении обвиняют Турцию в активной поддержке Азербайджана и стремлении усилить эскалацию конфликта в регионе.