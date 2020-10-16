Путешественница поделилась впечатлениями от поездки в Сочи

Я посетила десятки стран и сотни городов, но в этот город никак не получалось поехать, хотя все уже знакомые успели побывать там. Журналист, путешественник Анастасия Русакова рассказывает ФАН о столице Олимпиады 2014 — Сочи.

В Сочи не за морем

В этом году популярными местами отдыха для российских туристов стали курорты Краснодарского края. Но лежать на пляже не всем нравится, поэтому советуем вам особенное место в Сочи, куда можно отправиться.

Всем известно, что путешествие начинается уже в аэропорту. Советую заказывать машину онлайн, местные таксисты просят все равно больше, а торговаться с ними можно бесконечно. Дальше уже по району удобно было передвигаться пешком или на автобусах.

Когда о пандемии было еще не слышно, я старалась выбирать в качестве поездок путешествия по России. В этот раз выбор пал на самый популярный курорт, но я ехала не за морем и жарким солнцем, а за новыми эмоциями и местами.

Старинный санаторий

Более 80 лет назад началась история самого красивого санатория Краснодарского края. Во время войны он служил госпиталем, а потом лечебницей. Принимал множественные съемочные группы, и интерьеры санатория появились в фильме Старик Хоттабыч в 1956. До 2005 года санаторий им. Орджоникидзе имел статус федеральной лечебницы. Несколько раз после принимал гостей, на настоящий момент — заброшен.

Первый раз санаторий открыл свои двери в 1937 году, фонтан на площади достроили через два года, а впервые он заработал только на съемках фильма про старого волшебника. Богато украшенные помещения корпусов в годы войны стали госпитальными палатами вплоть до 1945 года.

До санатория добраться можно несколькими способами, один из них на автобусе. От аэропорта автобусы 105 и 105с, от Имеретинской бухты на автобусе маршрута 125. В пути 25 минут. На собственном автомобиле будет еще быстрее, так же любое такси с легкостью довезет вас до места. Точный адрес: Курортный просп., 96/5.

Посещать заброшенный санаторий можно в любое время года. Там есть места, где можно спрятаться от жары. А холодно в Сочи практически не бывает.

Самый красивый вид на «заброшку» со второго этажа санатория, вход на территорию свободный, официально внутрь здания попасть нельзя, охрана все контролирует. Но местные говорят, что с охранниками можно договориться.

Территория комплекса большая, вам хватит одного часа, чтобы всю ее обойти. Туристы могут дойти до спортивных площадок, которые находятся там же и поиграть в волейбол или позаниматься с детьми.

Надевайте удобную обувь, потому что здесь нужно много гулять. Берите с собой дополнительную зарядку для телефона. А для того, чтобы веселее было спускаться к набережной, советую в местном кафе взять с собой хачапури и местные напитки.

Спуск к морю

Но спуститься к морю здесь будет проблематично, дорога идет через закрытые территории санаториев, можно попробовать договориться с местными жителями, которые живут здесь же в очень скромных условиях, они смогут проводить вас к берегу.

Если такие эксперименты не для вас, то садитесь на автобус до Адлера и уже там наслаждайтесь прогулками. К тому же, в самом начале набережной народа собирается не так много, как напротив Фишта. Она растянулась на несколько километров.

Вдоль набережной тянется полоса галечных пляжей, которые оборудованы шезлонгами и зонтами. Большинство пляжей муниципальные. А если идти пешком до самого конца по набережной, то можно прийти к границе с Абхазией. Протяженность набережной порядка семи километров.

Осень и весна самый благоприятный период для пеших прогулок на курортах, когда еще не жарко и не сильно холодно. Данный маршрут: Санаторий им. Орджоникидзе- набережная Адлера подарит вам приятные эмоции и красивые фотографии, не зря большинство фотосессий проходят именно на территории заброшенного санатория.