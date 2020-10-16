Лавров обсудил ситуацию в Ливии с и. о. спецпредставителя генсека ООН

Москва, 16 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил урегулирование ситуации в Ливии с исполняющей обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по североафриканской стране Стефани Уильямс. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Состоялось обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием ситуации в Ливии», — указано в сообщении.

Стороны отметили, что удовлетворены режимом прекращения боевых действий, который сохраняется в Ливии уже четыре месяца. Кроме того, в связи с возобновлением добычи ливийской нефти Лавров обратил внимание на необходимость прозрачного и справедливого распределения доходов от экспорта этого ресурса.

Уильямс проинформировала главу МИД РФ о подготовке к форуму ливийского политического диалога с участием представителей всех политических сил и регионов Ливии, который пройдет в Тунисе. Также стороны отметили важность дальнейшей координации усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Ливии при ведущей роли ООН.