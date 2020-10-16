Аксенов увидел «просветление» в решении США летать вблизи Крыма

Симферополь, 16 октября. Решение Соединенных Штатов о снятии запрета на полеты в определенных зонах ответственности Симферополя указывает на «просветление» в умах американских политиков, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

«Решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», — сказал крымский чиновник.

Он заявил, что, несмотря на попытки внешнего влияния, ситуация с безопасностью в Крыму всегда была стабильной. Аксенов подчеркнул, что российский статус полуострова является «постоянной константой».

Ранее в пятницу стало известно, что Вашингтон отменил запрет на полеты американской авиации в районе полетной информации Симферополя, который действовали с 2014 году, напомнило «Утро.ру».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за воссоединение с РФ. Украина и некоторые западные страны решение крымчан не признают, несмотря на законность голосования. Москва не раз говорила, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, указала НСН. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.