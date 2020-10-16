Каменских в сексуальном бикини сравнили с черепахой Тортиллой

Киев, 16 октября.Украинская певица Настя Каменских показала провокационное фото с лифом, который «еле держит» грудь артистки. Снимок опубликован в ее Instagram.

Каменских — девушка эффектная и соблазнительная. Она всегда делает ставку на собственную сексуальность. В соцсетях артистки часто мелькают эротические фото. Супруга рэпера Потапа показывает свои пышные формы. На некоторых снимках Каменских полностью обнажена.

На этот раз украинская R'n'b-дива сфотографировалась на фоне зеленой пальмы. Она надела яркую желтую юбку и прикрыла плечи от солнца белоснежной сорочкой мужского кроя. На загорелом теле выделяется такой же белый лиф.

«Пожалей нас, мужчин-подписчиков, такие красивые фотографии выставляешь. Что нам потом делать?» — заметил поклонник. «О, у кого-то пятница-развратница уже наступила», — пошутила пользовательница. «Вот зря юбку на лиф не натянула, еле держит», — предложил еще один поклонник. «Ну вот опять стоит с открытым ртом. Что не так?» — поинтересовался подписчик. «Прямо как черепаха Тортилла из советского мультика», — пошутил другой пользователь.

Ранее поклонники не оценили фото Каменских в черных лосинах. Они считают, что у звезды «комплекс неполноценности», раз она постоянно оголяется для подписчиков.

Многие считают, что Каменских не идет быть «пышкой». При этом артистка не может себе отказать и ест столько, сколько хочется. Некоторые поклонники даже предположили, что она снова беременна.