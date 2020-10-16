Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и СНВ-3

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Нагорном Карабахе и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Участие в заседании приняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и ряд других госслужащих.

«Участники совещания обменялись мнениями о текущем положении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха», — рассказал представитель Кремля.

Кроме того, в ходе заседания была затронута тема российско-американского диалога и СНВ-3. Соответствующую информацию о договоре предоставил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились. Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.