В Госдуме сообщили о новых антироссийских технологиях

Москва, 16 октября. Действующие против страны зарубежные центры подготовки на базе нежелательных в РФ неправительственных организаций (НПО) обучают российских граждан для протестной деятельности. Об этом ФАН сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности, глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев.

«За три месяца прошлого года, на которые пришелся пик протестной активности, комиссия зафиксировала более 10 тыс. негативных материалов зарубежных СМИ о выборах в России, — сказал он. — Нейтральных или позитивных материалов удалось обнаружить в 100 раз меньше. Данные информационные атаки совпадали с активными фазами проведения несогласованных акций».

Пискарев добавил, что наблюдается схожесть технологий, которые были использованы в ходе протестов в Москве и Гонконге. Среди них, по его словам, координация действий через социальные сети и мессенджеры, трансформация митингов в шествия, перекрытие дорог, низкий средний возраст протестующих.

Василий Пискарев также отметил скоординированную информационную поддержку одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, а также постановочные фотографии.

«Похожие технологии применяются в этом году в Белоруссии. В поле зрения комиссии находится более десяти активно действующих против России зарубежных центров подготовки на базе нежелательных в России НПО и свыше сорока их выпускников — российских граждан, регулярно получающих зарубежное финансирование», — сказал депутат.

Пискарев убежден, что подготовленные иностранными неправительственными организациями профессиональные провокаторы также вовлекают молодежь в протестное движение за легализацию наркопотребления.

Ранее Василий Пискарев рассказал, что в Госдуму планируют внести законопроект о введении ответственности за участие в мероприятиях НПО-иноагентов за границей.