Москва, 16 октября. Большинство россиян не готовы привиться от коронавируса. Такой вывод сделали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Российские ученые зарегистрировали уже вторую вакцину от смертельного COVID-19, она получила название «ЭпиВакКорона». Специалисты портала о поиске работы выяснили, прививку какой из двух вакцин выбрали бы россияне, чтобы стать обладателями иммунитета к инфекции. Опрос был проведен среди представителей экономически активного населения, всего приняло участие 1600 респондентов со всех уголков страны.

Всего 22% россиян готовы поставить прививку от COVID-19. У зарегистрированных вакцин на момент проведения исследования оказалось 5% сторонников. 12% граждан отметили, что для них нет принципиальной разницы в том, какую вакцину поставить.

«Лишь бы быстрее уже поставить прививку и спастись от вируса всей семьей», — отметил один из респондентов.

Мужчины в два раза чаще, чем женщины, проявляли готовность поставить прививку от коронавируса любым препаратом. Их голоса разделились на 16% и 8% соответственно. Такого же мнения придерживаются 15% опрошенных младше 24 лет и россиян в возрасте старше 45 лет.

Почти половина российских граждан – 44% оказались против вакцинации от коронавируса, из них уже переболевшие COVID-19, ковид-диссиденты и приверженцы зарубежных технологий. 34% граждан затруднились принять однозначное решение.

«Нужно дождаться результатов третьего этапа испытаний, а там уже будем думать», — придерживаются такого мнения респонденты.

Ранее глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ в Новосибирске Александр Шестопалов отметил, что текущий уровень заболеваемости COVID-19 в России и мире не превышает рамок обычного эпидемиологического процесса, поэтому выход страны на плато может произойти в конце ноября.