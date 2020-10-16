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Большинство россиян не готовы привиться от коронавируса

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Большинство россиян не готовы привиться от коронавируса

Москва, 16 октября. Большинство россиян не готовы привиться от коронавируса. Такой вывод сделали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Российские ученые зарегистрировали уже вторую вакцину от смертельного COVID-19, она получила название «ЭпиВакКорона». Специалисты портала о поиске работы выяснили, прививку какой из двух вакцин выбрали бы россияне, чтобы стать обладателями иммунитета к инфекции. Опрос был проведен среди представителей экономически активного населения, всего приняло участие 1600 респондентов со всех уголков страны.

Всего 22% россиян готовы поставить прививку от COVID-19. У зарегистрированных вакцин на момент проведения исследования оказалось 5% сторонников. 12% граждан отметили, что для них нет принципиальной разницы в том, какую вакцину поставить.

«Лишь бы быстрее уже поставить прививку и спастись от вируса всей семьей», — отметил один из респондентов.

Мужчины в два раза чаще, чем женщины, проявляли готовность поставить прививку от коронавируса любым препаратом. Их голоса разделились на 16% и 8% соответственно. Такого же мнения придерживаются 15% опрошенных младше 24 лет и россиян в возрасте старше 45 лет.

Почти половина российских граждан – 44% оказались против вакцинации от коронавируса, из них уже переболевшие COVID-19, ковид-диссиденты и приверженцы зарубежных технологий. 34% граждан затруднились принять однозначное решение.

«Нужно дождаться результатов третьего этапа испытаний, а там уже будем думать», — придерживаются такого мнения респонденты.

Ранее глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ в Новосибирске Александр Шестопалов отметил, что текущий уровень заболеваемости COVID-19 в России и мире не превышает рамок обычного эпидемиологического процесса, поэтому выход страны на плато может произойти в конце ноября.

Источник: Superjob
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