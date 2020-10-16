В Киеве бьют тревогу из-за «массового засилья» актеров из России

Киев, 16 октября. В Киеве возмущены «массовым засильем» актеров из России. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в Facebook.

Он недоволен тем, что страна возвращается в так называемый «русский мир». Обвиняет Смолий в этом президента Украины Владимира Зеленского и его «95 квартал» — якобы по указу президента с российских артистов массово начали снимать санкции, вследствие чего они стали активно гастролировать по Украине.

«Чего только стоила отмена на запрет «Сватов» и въезд откровенного любителя «русского мира» Добронравова», — пишет политический эксперт.

Он также выражает недовольство прекращением финансирования украинских кинокартин и предоставлению актерам и режиссерам из РФ снимать свое кино на Украине.

«На прошлой неделе в Госкино зарубили все патриотические кинофильмы — украинское кино о Елене Телиге, Лесе Украинке, «Наши котики-2», эти все фильмы не получили финансирования. Зато сейчас в Украину массово едут русские, чтобы снимать здесь свой московский хлам и возвращать нас всех к российскому колониальному медиапространству», — отмечает Смолий.

Отличительной чертой медиапространства России, по мнению украинского эксперта, являются россияне, «которые будут рассказывать воюющей стране как жить».

Также Смолий называет приезд российских актеров последствиями не только политики Зеленского, но и «равнодушием» украинского народа.

Напомним, ранее украинские власти составили черный список из россиян, посещавших Крым после 2014 года. Его участникам въезд в страну запрещен. В 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство местных жителей выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».