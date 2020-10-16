Жители осажденного Севастополя получат статус ветеранов ВОВ

Законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветерана Великой Отечественной войны уже прошел правовую экспертизу и в скором времени будет рассмотрен депутатами Государственной думы. Корреспондент ФАН узнал, что значит этот статус для жителей города.

«Я безумно рада! Вы даже не представляете, какое это счастье. Дай бог здоровья [губернатору Севастополя] Михаилу Владимировичу [Развожаеву] — это же именно он добился этого. Честно, я очень рада, что он услышал нас. Мы его просили, а он сделал, что обещал. Я уверена, если бы не занялся Михаил Владимирович этим вопросом, никто бы им не занялся. А для нас этот статус значит очень много, он поможет нам жить лучше», — говорит Людмила Старикова, пережившая осаду Севастополя.

Напомним, с инициативой присвоения статуса ветерана ВОВ жителям осажденного Севастополя в марте 2020 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил глава Севастополя. Говорилось о тех, кто во время героической обороны Севастополя находился в фактически блокадном городе. Они спасали раненых бойцов, работали в убежищах, вносили свой вклад в Великую Победу. Этих людей осталось очень мало — меньше тысячи человек.

Накануне в прямом эфире Развожаев ответил развернуто на вопросы, касающиеся получения севастопольцами статуса ветерана Великой Отечественной войны.

«Законопроект внесен в Государственную думу, депутаты рассмотрят его уже 20 октября. Уверен, что коллеги по партии «Единая Россия» сделают все, чтобы закон был оперативно принят в трех чтениях, чтобы мы могли окончательно поставить точку в этом вопросе. Закон вступит в силу уже в этом году, со всеми необходимыми выплатами, которые предусмотрены. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Обязательно поручу коллегам проинформировать каждого жителя осажденного Севастополя о том, как и в какие сроки эти нормы заработают», — сообщил губернатор.

Данный закон позволит жителям осажденного Севастополя получать ежемесячные денежные выплаты, жилье, компенсацию за оплату услуг ЖКХ, санаторно-курортное обслуживание и многое другое.