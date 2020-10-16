Сенатор Цеков увидел выгоду для США от полетов через Крым

Сенатор Сергей Цеков объяснил, почему США посчитали Крым безопасным для полетов гражданской авиации. По его словам, это показывает, что страхи об оккупации полуострова, которые американцы рисуют в своих головах, не соответствуют действительности. Американские авиакомпании также могут экономить при перелетах с запада на восток и обратно, не огибая полуостров. Подробнее — в материале ФАН.

Недавно американские власти разрешили своим авиакомпаниям осуществлять полеты в определенных зонах района Крыма. В Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США, отметили, что уровень опасности для гражданской авиации снизился. Запрет, введенный в 2014 году из соображений безопасности, истекает 27 октября. В то же время в ведомстве подчеркнули, что такое решение не означает признание Крыма частью России.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков уверен, что американским авиакомпаниям экономически более выгодно летать через Крым.

«Есть серьезная экономия для тех гражданских самолетов, которые направляются с запада на восток и обратно. Это также подчеркивает, что страхи, которые они рисуют об оккупации Крыма и милитаризации, не соответствуют действительности. Крым — безопасный регион, над полуостровом можно летать. Более того, можно пользоваться услугами аэропорта Симферополя. Несмотря на все признания и непризнания российского статуса Крыма, аэропорт может быть выгоден для международных авиаперелетов», — заявил Цеков в интервью Федеральному агентству новостей.

Политик также считает, что со временем США могут позволить движение гражданских судов рядом с полуостровом.

«Рано или поздно США разрешат судоходства в нормальных объемах. Политика рисует страхи, а на самом деле все спокойно», — добавил член Совфеда.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Однако Украина продолжает считать Крым «временно оккупированной» территорией.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма произошло в строгом соответствии с Уставом ООН и международным законодательством согласно свободному волеизъявлению народа. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма закрытым окончательно.