Ирина Абанкина: Учиться дистанционно можно, но взрослеть — трудно

Надо отметить, что переход на дистанционное образование полностью не подготовлен ни в одной из стран мира. Ни учителя, ни ученики, ни домашняя «инфраструктура» — не подготовлены. Нет ни помещений, ни оборудования. Более того, многие родители вынуждены работать дома, а если в семье не один ребенок, а несколько — то возникают сложности и в доступе к связи, и в ее качестве.

Мы последнее десятилетие технически насыщали именно школы, оснащали кабинеты, подключали школы к Интернету, обеспечивая доступ к нему сельских школ и библиотек, оборудовали компьютерные классы, давали возможность проводить часть уроков с использованием сервисов Российской электронной школы (или Московской электронной школы).

Но это — встраивание элементов дистанционного образования в устоявшуюся систему офлайн-образования, у которой есть, несомненно, свои преимущества. Речь идет о групповом принципе обучения, когда ученики находятся в классе, есть элементы взаимного обучения и взаимоподдержки.

Тем не менее, педагог пользуется методами фронтального обучения, объясняя материал всему классу. И потом, проверяя задание, учитель видит самостоятельную работу каждого. Когда ученик находится дома, то нет никакой уверенности в том, что он сам выполнил эти задания.

И сегодня хороших систем наблюдения и контроля за дистанционным обучением нет. Многие учителя в течение весны выходили из этой ситуации, индивидуализировав домашние задания. Но последующая проверка занимала очень много времени.

Оснащенность учителей тоже заметно различается. В некоторых регионах онлайн-образование выглядело так: в определенном месте, например, в библиотеке ставились коробки с надписью, какой это класс, учитель оставлял в них задание, а потом туда дети приносили свои тетрадки, а то и отдельные листочки с выполненным заданием. Неизвестно, получали ли они при этом оценки.

То, что просвещение развернуло все возможности подключения к онлайн-образованию, сказать нельзя. Поэтому, конечно, очень велики риски не просто потери качества образования, а демотивации учеников. Очень многие учителя отмечают: как только ученик не может или не хочет включаться в урок, он говорит, что у него плохая связь, не видно, не слышно — и все, он просто выпадает. Обязать его не выпадать из урока и процесса обучения сегодня нет никаких возможностей и средств.

Родители привыкли, что надо разбудить и поднять ребенка вовремя, помочь собраться в школу, позавтракать и выйти — этого не происходит, и этот ритуал часто заменяется тем, что родители, едва растолкав ребенка, дают ему в руки гаджет, и он — спросонья, в кровати — начинает включаться в урок.

Весной проводились исследования, в том числе и по Москве. Были выявлены некоторые группы, для которых индивидуализация при онлайн-обучении была полезной и дала результаты. Например, для группы ребят с особенностями развития. Для них была создана специальная программа, позволяющая в своем темпе усвоить урок, многократно его прослушать, выполнить задание, получить, в том числе, индивидуальную консультацию. Это оказалось очень плодотворным, ведь многим было трудно находиться в классе.

Они подвергались буллингу, а сейчас в спокойной обстановке могут заниматься, будучи включенными, тем не менее, и в класс, и в общение, и в выполнение заданий. Они учатся в соответствии со своим темпом, со своими возможностями, тратя столько времени, сколько им удобно.

Многие отмечали, что для отдельных категорий детей учиться дистанционно оказалось намного лучше, потому что реальной инклюзии в образовании мы тоже, конечно, пока не достигли.

Вторая группа — это талантливые ребята, у которых индивидуальная траектория развития, они работают с углублением, сами очень многое в программу добавляют, активно во всем участвуют. Тоже было много всяких олимпиад и соревнований, перенесенных в онлайн. Для них важна экономия времени, переструктуризация учебного плана с отказом от части предметов, которые им совсем не интересны.

Дистанционка показала также, что многие предметы нуждаются в очень серьезном совершенстве, но для ребят, которые были на индивидуальных треках, она позволила освободить время и не тратить его на уроки, которые не хотелось посещать. А 70% ребят испытали значительные сложности, и для них полный переход на дистанционное обучение просто не подготовлен.

Поэтому здесь возникают проблемы и с мотивацией, и с самодисциплиной, и с заинтересованностью в обучении.

Очень большое давление со стороны родителей — очень большой стресс родители нагоняли в связи с учебой, и при этом сама система изоляции оказывала психологическое давление, ведь нельзя было ни гулять, ни чередовать деятельность.

Фактически, все были заперты и предоставлены сами себе, а ведь семьи очень различаются по степени благополучия и другим обстоятельствам. Поэтому сегодня переход к дистанционному обучению — это очень большой вызов системе образования.

Нельзя так вот просто раздраконить школу и разнести все компьютеры по домам из оснащенных кабинетов. Необходимо использовать потенциал учебных заведений, которые созданы в каком-то другом режиме доступа, минимизируя скученность, работая малыми классами и группами.

Переход на дистанционное обучение подразумевает радикальное изменение технологий, в частности, использование симуляторов, которые дают возможность самому обследовать и оценить свои достижения.

Конечно, к дистанционному образованию мы все относимся, как к очень вынужденной мере, которая сейчас позволяет во главу угла поставить здоровье и безопасность. Да, с рисками и потерями в качестве образования, но главное — еще и в мотивации ребят.

Ситуация сейчас выглядит социально напряженной и со стороны родителей, и со стороны педагогов. И когда мы говорим о недостаточной инфраструктурной оснащенности, то имеем ввиду компенсации расходов учителей и учеников на связь, покупку гаджетов — расходы, которые нигде не предусмотрены.

Консенсус есть в одном — все понимают, что будущее за смешанной технологией, невозможно полностью исключить общение, взаимное обучение, командную работу как ключевой элемент в обучении.

Воспитательная составляющая в школах рождается из взаимоотношений со сверстниками, из взаимоотношений с педагогами, связана с корпоративным духом школы. Есть множество форматов общешкольной жизни, связанных не только с уроками, но и с праздниками, соревнованиями, олимпиадами. Не так-то легко все это переносится в онлайн, поэтому дистанционную школу может обогатить все, что связано с общением, с командной работой, организацией. В нее придет все, что связано с навыками жизни в социуме, не только в виртуальном, но и в тактильном.

Школа, в том числе, ответственна и за социализацию детей, и за взросление каждого из них. Процесс взросления и социализации с легкостью в онлайн не перейдет. Технологии, которые активным образом влияют на обучение в целом, не заменяют собой полностью все возможные пути развития человека, его обучения, воспитания, которые есть в традиционной школе.