Die Welt назвало краеугольный камень отношений России и ЕС

Берлин, 16 октября. Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой оценило новые антироссийские санкции, введенные Евросоюзом против России, а также реакцию Москвы на подобный выпад Брюсселя. Издание назвало способ завести отношения РФ и ЕС в тупик, пишет RT.

Авторы материала прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия может прекратить общение с Европой. В своей речи глава МИД РФ заявил, что Москва не исключает подобных мер, поскольку Европейский союз не придерживается концепции взаимоуважительного диалога.

Обозреватель Die Welt Торстен Крауэль, комментируя заявление Лаврова, замечает, что Россия и Европейский союз по-разному понимают новые санкции, которые были введены против Москвы из-за дела об фейковом отравлении Алексея Навального. Он заметил, что ограничения Брюсселя являются неким дипломатическим инструментом, с помощью которой Европа показывает Российской Федерации желание продолжать диалог.

«Новые антироссийские санкции ЕС <…> – не повод отказываться от диалога. Эти штрафные меры относятся к старому инструментарию, который в дипломатии называют: «Мы предупреждаем вас громче, но держим дверь открытой», – пишет Торстен Крауэль.

Однако, по словам автора статьи, подобные методы ЕС могут грозить серьезными последствиям и обострению конфликта между Россией и Европой. Обозреватель Die Welt указал, что способно завести отношения РФ и ЕС в тупик, заметив, что краеугольным камнем в этой ситуации может стать международный энергетический проект «Северный поток – 2».

По словам Торстена Крауэля, новые санкции ЕС против Российской Федерации пока не затронули строящийся газопровод «Северный поток – 2». Однако ситуация может измениться, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель способна сменить свое мнение о проекте по итогу президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

В Die Welt заметили, что если к власти придет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Вашингтон может вернуться к созданию так называемого трансатлантического альянса. Такая ситуация окажет влияние на решение канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку – 2».

«Восстановление единства Запада может оказаться для канцлера Германии достаточно важным, чтобы вновь задуматься над будущим «Северного потока», – резюмирует Крауэль, заметив, что отказ Берлина от газопровода окончательно заведет отношения России и ЕС в тупик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему страны ЕС вводят новые санкции против Москвы. Он заметил, что подобные методы Брюсселя связаны с давлением США.