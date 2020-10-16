Визажист рассказала, как сделать правильный осенний макияж

Макияж, как и время года, должен меняться. О том, как правильно подобрать осенний макияж, ФАН рассказала основатель авторской школы макияжа и причесок, стилист, визажист Александра Матвеева.

По словам визажиста, если летом хочется спокойных и нежных оттенков, то осенью и зимой необходимы более яркие и контрастные краски. Одежда, как и макияж, меняется на более темные тона. Соответственно, и макияж нюд уже не подойдет. Нюдовый макияж обязан быть практически незаметен — требуется аккуратность и точность действий. При этом все слои косметики должны быть максимально тонкими, а количество пигмента — минимальным. Иначе лицо с яркой или темной одеждой просто «потеряется».

«Чтобы не появилась осенняя депрессия, нужно уделить внимание своему мейкапу. Летом многие отдыхали от тональных основ и заменяли на ВВ крема или флюиды, но осенью уже можно начинать использовать более плотную основу», — пояснила Матвеева.

Стилист призвала не забывать и о пудре, которая служит для закрепления тона. Небольшой контуринг тоже будет уместен, чтобы подчеркнуть скулы, главное — знать меру.

«Брови как осенью, так и зимой прокрашивать лучше более стойкими продуктами, чтобы избежать подтеков после дождя или снега», — сообщила Матвеева.

По ее словам, тени уже можно выбирать по желанию и подходящему цветотипу. Если есть предпочтение к светлым теням, нужно подвести ресничный контур или нарисовать стрелки, главное — чтобы глаза были выделены. Ресницы лучше подкрашивать водостойкой тушью, особенно если дождливая осень.

«Для придания свежести лучше использовать румяна. Яркие губы в осеннее время очень гармонично будут сочетаться с красками осени. Нужно научиться создавать себе настроение, а макияж в этом отлично помогает. Как говорила Коко Шанель, «если тебе грустно, нанеси еще немного помады и переходи в наступление», — добавила Матвеева.

Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев поделился лайфхаком с носками. Однако интернет-пользователи после совета, появившегося на Youtube-канале блогера, разделились на два лагеря.