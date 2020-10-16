Джабаров призвал блокировать Facebook и YouTube

Санкт-Петербург, 16 октября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал контент блогера Алексея Навального в Сети и рассказал, почему необходимо блокировать западные соцсети.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?» обсудили деятельность Навального в медиапространстве.

«Навальный делал очень интересные репортажи, и людям нравилось, что он якобы разоблачал кого-то. Понятно, что там 99% вранья», — заявил Владимир Джабаров.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам рассказал о вреде западных социальных сетей.

«Я анализировал социальные сети Запада. Просто попробуйте разместить на YouTube или Facebook то, что порочило бы образ США, — это сразу заблокируют. Может нам тоже применить ответные санкции — запретить их социальным сетям работать? Но нам надо не просто запрещать, а создавать и развивать свои соцсети», — высказался эксперт.

Джабаров отметил пагубное действие информационного поля соцсетей.