В Роспотребнадзоре ответили на самые популярные вопросы о масках

Санкт-Петербург, 16 октября. Начальник отдела эпиднадзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия ответила на популярные вопросы о медицинских масках. Об этом пишет издание «Петербургский дневник».

По словам эксперта, маска защищает органы дыхательной системы, предотвращает попадание вируса извне. Вирус не летает сам по себе, а содержится в слизи, выделяющейся при кашле или чихании.

Именно поэтому в общественных местах важно носить маску — чтобы не заразиться самому и не заразить окружающих. Чхинджерия объяснила, почему болеют врачи, которые носят маску в больнице.

«Если человек, снимая средства защиты, нарушит требования безопасности, он может заразиться», — отметила она.

Маска никак не влияет на дыхание. Это подтверждено оксигенацией — физиотерапевтическим методом подачи кислорода пациенту. Человек в маске получает столько же кислорода, что и без нее.

Носить маску, возможно, не всем россиянам удобно, но это дело привычки. Врачи напоминают, что на аппарате ИВЛ дышать намного тяжелее. Поэтому важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Эксперт отметила, что между одноразовой медицинской и многоразовой тканевой масками лучше выбрать первый вариант. По крайней мере, ее не придется стирать и проглаживать.

Чхинджерия не советует использовать одну и ту же маску несколько раз. Она пояснила, что на внешней поверхности маски остаются инфекционные агенты. При дыхании маска становится влажной и вирусы могут проникнуть в организм человека.

Необходимо не только правильно снимать и утилизировать маску, но и мыть руки, лицо, нос, переодеваться в чистую одежду после каждого выхода на улицу.