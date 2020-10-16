Москва, 16 октября. Автор эротических романов арестован в Москве за растление малолетних. Об этом сообщает телеканал «360».

Правоохранители заподозрили автора знаменитой истории для взрослых под названием «В поисках оргазма» в изнасиловании несовершеннолетней и арестовали его. Под стражей мужчина пробудет два месяца. Такое решение было принято Хорошевским судом Москвы, тем самым было удовлетворено поданное следователями ходатайство. Писателю выдвинуты обвинения в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

«Стародубцев 13 лет назад развратил 11-летнюю девочку. О случившемся она заявила в полицию, уже будучи взрослой», — полагают следователи.

По предварительным данным, писатель занимался растлением детей в компании своего друга. Предположительно мужчины виновны в трех преступлениях, давность которых составляет 12 лет. Педофилы находили своих жертв через одиноких матерей.

Сотрудники полиции организовали проверку причастности подозреваемых к другим похожим эпизодам.

Дмитрий Стародубцев приобрел широкую известность после публикации книги «В поисках оргазма». Он был одним из первых представителей PR в России, в 90-е годы принимал участие в рекламной кампании Бориса Ельцина.