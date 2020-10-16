Акции «Яндекса» и банка «Тинькофф» рухнули после отмены сделки



Москва, 16 октября. Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка» обрушились после отмены потенциальной сделки компаний. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Согласно информации на сайте ММВБ, ценные бумаги «Яндекса» потеряли 4,1%, а «Тинькофф» на 7,1% к закрытию предыдущей сессии. Таким образом, одну акцию «Яндекса» можно купить за 4560,2 рубля. Глобальные депозитарные расписки TCS Group (головной структуры банка «Тинькофф») достигли 1754,8 рубля.

Ранее стало известно, что «Тинькофф банк» заявил о самостоятельном развитии. В «Яндексе» в свою очередь заметили, что им не понравились окончательные условия по договору.

По данным СМИ, покупкой «Тинькофф» интересовался и МТС. В самой компании эту информацию пока не комментировали.