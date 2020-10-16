Росздравнадзор одобрил первую партию вакцины «Вектора» против коронавируса

Москва, 16 октября. Первая партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная «Вектором», успешно прошла контроль Росздравнадзора, сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«К настоящему времени первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», использовавшаяся в клинических исследованиях, успешно прошла контроль Росздравнадзора», — говорится в сообщении.

На днях стало известно, что в России, кроме вакцины «Спутник V», зарегистрирован препарат, созданный сотрудниками «Вектора», сообщил РИАМО.

Ранее депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко развеял самые популярные мифы о коронавирусе. В частности, о неэффективности масок. Он подчеркнул, что маски нужно обязательно носить, поскольку они позволяют не дать инфекции проникнуть в организм человека, пишет Infox.ru.