Фото повзрослевшего сына Киркорова растрогало поклонников

Москва, 16 октября. Фотография Мартина Киркорова в школе растрогала поклонников тем, как сильно за короткое время повзрослел мальчик. Снимок появился на странице сына поп-короля в Instagram, которую ведет его отец.

В этом учебном году дети Филиппа Киркорова перешли из муниципальной подмосковной школы в частное учебное заведение. Известно, что новое место обучение звездных наследников очень живописно и хорошо охраняется.

Второклассник Мартин запечатлен в классе как раз во время одного из занятий. В его классе учатся меньше десяти человек и царят строгие правила. Например, каждый ребенок сидит за партой один.

Поклонники отметили, как быстро повзрослел младший сын Киркорова.

«Совсем взрослый! Пусть тебе все в жизни удается!» — пожелала knitting_irishka. «Как же быстро детки выросли… Очень похож на отца», — написала veronika19682. «Какой харизматичный и хорошенький! Ну прямо принц Датский!» — восхитилась arttyu_____kol.

Заметно, что на фото у Мартина задумчивый и грустный взгляд — вероятно, из-за болезни его дедушки. 88-летний Бедрос Киркоров заразился коронавирусом, и на фоне болезни у него начались проблемы с сердцем. Отца артиста срочно госпитализировали.

Ежедневно певец получает подробную медицинскую сводку от врачей. При этом он теряется в догадках, как именно отец смог заразиться, потому что Бедрос практически не выходил из дома, лишь время от времени возил внуков в школу. Сам Киркоров тоже переболел коронавирусом, но бессимптомно и лишь случайно узнал об этом, сдав тест на антитела на отдыхе в Греции.