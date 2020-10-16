Владелец Zara закроет в России магазины дешевой одежды

Мадрид, 16 октября. Магазины дешевой одежды Lefties исчезнут в России. Причиной могли послужить суровые российские зимы. Решение об их закрытии принял владелец бренда Zara — испанская компания Inditex, пишет газета «Ведомости».

По данным управляющего одного из торговых центров, где расположен магазин Lefties, владелец Inditex не станет продлевать контракт, который закончился в январе 2021 года. Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько заявила изданию, что в России бренд столкнулся с климатическими трудностями. Дело в том, что производить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте очень затратно.

Свою лепту, конечно, внес и коронавирус. Из-за кризиса, вызванного пандемией, россияне сократили расходы на одежду и развлечения.

Изначально в магазинах Lefties («Остатки») продавались нераспроданные вещи из коллекций Zara. Потом под этим брендом был запущен выпуск бюджетной одежды, обуви и аксессуаров. В России первые магазины появились в 2014 году в бывших помещениях дисконт-центров Zara.