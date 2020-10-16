Джабаров рассказал, как Россия может ответить на новые санкции Европы 

Санкт-Петербург, 16 октября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что необходимо сделать России в ответ на санкции Европы. Эксперт объяснил, почему те, кто обращаются в Европейский суд по правам человека, не являются патриотами.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили новые антироссийские санкции Европы.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров выдвинул мысль о чрезмерной открытости России перед Западом и Европой. Джабаров выразил свое согласие и объяснил, что санкции не могут продолжаться вечно.

«Может быть, на самом деле нам не стоит присутствовать на некоторых международных площадках, где нас пытаются дискредитировать по любому поводу? Я думаю, что новые санкции — это недобросовестное поведение наших западных партнеров, и, наверное, нам стоит пожестче себя вести», — заявил сенатор.

Эксперт напомнил, что 1,5 года назад Россия уже уходила с площадки ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы).

«Нас уговаривали вернуться. Но ПАСЕ использовалась для того, чтобы делать из нас мальчика для битья. Однако мы возобновили отношения на лично выдвинутых условиях, которые они приняли. Сейчас мы можем выйти из Совета Европы, из Совета по правам человека. Вы хоть раз видели, чтобы они выносили решение в пользу России?» — заметил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам.

Джабаров отметил, что выигранное дело российского гражданина в Европейском суде по правам человека не является победой самой России.

«В ЕСПЧ выигрывают, как правило, те, кто настроен абсолютно против своей Родины. Тот, кто готов наносить вред своей Родине. И если он выигрывает, то, что, разве выигрывает наша Родина?» — поинтересовался Владимир Джабаров.

Эксперт отметил, что в ЕСПЧ обращаются в первую очередь антипатриотично настроенные граждане.