Суд продлил срок задержания тещи расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 16 октября. Смольнинский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания тещи убитого рэпера Энди Картрайта Елены Кохал. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Елене Кохал», — указано в сообщении.

По версии следствия, мать супруги Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марины Кохал стала пособником в убийстве рэпера. Кроме того, обвинение считает, что Елена Кохал помогла дочери расчленить тело убитого супруга.

Тещу Картрайта задержали 14 октября. Правоохранители провели обыски в квартире одного из адвокатов жены рэпера, поскольку в ней какое-то время проживала Елена Кохал.

Энди Картрайт был убит в конце июля в квартире одного из домов по Невскому проспекту. Следствие считает, что Марина Кохал расчленила тело мужа, чтобы скрыть следы преступления. Кроме того, части тела Картрайта были постираны в стиральной машинке. Как ранее стало известно ФАН, незадолго до трагедии супруга рэпера приобрела в аптеке препарат «Новарапид Флекспен», передозировка которого способна вызвать тяжелую форму гипогликемической комы и привести к летальному исходу.