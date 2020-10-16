Москва, 16 октября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников анекдотом о сексе ответил на наихудший сценарий по COVID-19 в РФ, представленный Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона, передает «Царьград».

Ранее в IHME предположили, что в ночь с 31 декабря на 1 января в России могут заболеть около миллиона человек. Ученые объяснили, что такой сценарий будет развиваться, если граждане в новогоднюю ночь откажутся от соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Мясников, услышав прогноз американских аналитиков, вспомнил старый анекдот.

«Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?» — «Так в чем проблема? Говорите и вы!» — сказал телеведущий.

Доктор подчеркнул, что «говорить можно все что угодно, даже откровенный бред». Но публикации вымышленных и недостоверных данных в данном случае он считает недопустимыми, поскольку такая информация создает панику среди населения.

«Пускай упражняются в математических измышлениях на менее взрывоопасном материале», — заключил он.

Врача ранее удивило решение президента Франции Эммануэля Макрона бороться с коронавирусом введением комендантского часа. Глава государства также распорядился, чтобы с 22.00 были закрыты все рестораны. Мясников в ответ пошутил, что речь идет о борьбе с инфекцией, а не вампирами.