Кремль объяснил ухудшение демографического прогноза в России

Москва, 16 октября. Ухудшение демографического прогноза в России объясняется совпадением двух «демографических ям, которые преследуют нас всю современную историю», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов», — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские власти принимают максимально возможные меры по увеличению рождаемости и охране материнства и детства. Он обратил внимание, что эти меры крайне востребованы у населения, результат будет заметен даже в краткосрочной перспективе.

Ранее «Известия» сообщила, что население РФ может сократиться больше, чем ожидалось. Согласно единому плану по достижению национальных целей до 2030 года, население страны до 2024 года будет ежегодно сокращаться на 1,2 млн человек.