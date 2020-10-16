Корреспондент ФАН испытывает на себе китайскую вакцину от коронавируса

На фоне новой серьезной вспышки COVID-19, которая не обошла и Россию, корреспондент ФАН решила принести пользу науке и себе, вписавшись в тестирование китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидание пользы (привиться в числе первых и спать спокойно) превысило страх возможных побочных эффектов от применения недостаточно проверенного препарата. О том, как все это происходило, а также о других важных вещах, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19, журналистка намерена подробно информировать читателей.

Как я поддалась на рекламу

К сожалению, в настоящий момент опции вписаться в исследование новой российской вакцины не было, поэтому, поддавшись на рекламу, я решила опробовать на себе китайское профилактическое средство от COVID-19.

Судя по описанию, речь идет о вакцине Ad5-nCov от COVID-19, разработанной китайской компанией CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185), Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

Препарат зарегистрирован по всем международным правилам и уже прошел первую и вторую фазы испытаний. На второй стадии препарат испытали на 508 добровольцах из ставшего знаменитым китайского города Ухань в провинции Хубэй, откуда, собственно, и стартовала пандемия COVID-19.

Принцип действия вакцины — использование платформы аденовирусного вектора, несущего S-белок коронавируса: безопасный для человека вектор используется как средство доставки S-белка, который, также будучи безопасным, обладает генетической информацией, на которую должен вырабатываться иммунный ответ. Наличие развернутого иммунного ответа — и есть то, что мы называем иммунитетом.

Звучало все это довольно заманчиво, и я зарегистрировалась на их сайте, тем более что вписаться в эту программу можно только в течение нескольких последних дней. При регистрации высветился московский телефонный номер, с которого нужно было ожидать ответа.

Ответ получен

Буквально через несколько часов раздался звонок с московского номера, но не с того, который был указан при регистрации. Оператор сказал, что звонит из компании «Петровакс», на базе которой проводится тестирование. Звонивший попытался повторить информацию о вакцине, уже известную из рекламы, а также уточнил анкетные данные, пообещав, что скоро последует приглашение на исследование.

Доверяй, но проверяй

Поскольку однажды чуть не стала жертвой телефонных мошенников, а также знаю о пугающе ловких схемах обмана, я была настороже. К сожалению, телефон, с которого последовал звонок, а также номер, указанный при регистрации, при «пробивке» в Google показали себя неблестяще. Пользователи жаловались, что с этих номеров поступали звонки с приглашением на якобы бесплатные обследования — довольно известная в последнее время схема «отъема денег» у доверчивых граждан, которую нельзя называть в чистом виде мошеннической, но к которой есть много нареканий.

Кроме того, выяснилось, что компания «Петровакс», называющая себя ведущим российским разработчиком и производителем оригинальных и генерических лекарственных препаратов, не чурается продажи БАДов. Получить вместо вакцины безвредную, но бесполезную против COVID-19 биологически-активную добавку в общем-то не хотелось.

Однако отдел расследований ФАН успокоил, что БАДы — всего лишь побочная продукция этой фирмы, что у них много крупных заказов от Минздрава, а репутация на рынке хорошая. Вакцина, судя по данным проверки, тоже вполне себе китайская.

Так что с нетерпением жду приглашения на обследование и тестирование.

В ближайшее время читайте на сайте ФАН мнение депутата Госдумы, заслуженного врача, академика РАН Геннадия Онищенко об особенностях китайской вакцины от коронавируса. Ранее он поделился мнением об отличиях двух российских вакцин от COVID-19, уже зарегистрированных в нашей стране.