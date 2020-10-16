Косачев оценил предложение Путина американцам о продлении договора СНВ-3

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев высоко оценил предложение президента России Владимира Путина американской стороне продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще на год безо всяких условий. Видеозапись выступления Владимира Путина на онлайн-совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ опубликована на сайте Кремля.

«У меня есть предложение: продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам проблем, которые регулируются договорами такого рода», — заявил президент.

Путин также поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в ближайшее время сформулировать позицию России по этому вопросу, передать ее США и получить внятный ответ.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей отметил важность и безальтернативность предложения президента России.

«У этой инициативы, на мой взгляд, есть абсолютно четкая юридическая составляющая, — сказал Косачев. — Напомню, в этом договоре есть 14-я статья, согласно которой, любая из двух сторон вправе поднять вопрос о продлении договора, и что такую инициативу нужно совместно рассмотреть. Это напрямую вытекает из ныне действующего договора с юридической точки зрения».

Еще более важно предложение Владимира Путина с политической точки зрения, подчеркнул сенатор Косачев.

«С политической точки зрения данная инициатива, конечно, является очень важным подтверждением того, что Россия осознает свою долю ответственности и за судьбу этого договора, и за вытекающие из его наличия или отсутствия последствия для всего мира. Это знак, что Россия эту долю собственной ответственности готова реализовать в полном объеме», — говорит российский политик.

По словам Косачева, президент России в своем предложении американской стороне четко фиксирует, что иных вариантов поведения в данной ситуации просто не осталось.

«Понятно, что новый договор, либо какие-то обязательства, расширяющие действие нынешнего договора, не появятся ни к дате истечения СНВ-3, ни в ближайшие месяцы. Требуется значительно больше времени, как минимум — год. Отсюда — предложение американской стороне: использовать эту инициативу, использовать предстоящий год, чтобы договориться по существу по всему комплексу вопросов, которые проистекают из содержания и сферы регулирования данного договора», — поясняет глава комитета Совфеда.

Следующий ход — за Вашингтоном, отмечает глава профильного комитета Совфеда.

«Российская сторона сделала очень ответственное заявление, она сделала все, что он нее зависит в данной ситуации. Разумеется, будем ждать такого же ответственного и конструктивного подхода с американской стороны. Иных вариантов развития событий просто не осталось. И не осталось их исключительно потому, что все предыдущие варианты, которые предлагала российская сторона, американцами были отвергнуты», — подчеркнул Константин Косачев.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан между РФ и США в 2010 году сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе этого соглашения.