Песков назвал ерундой историю с привязкой к РФ компромата на Байдена

Москва, 16 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ерундой историю с привязкой к Москве компромата депутата Верховной рады Андрея Деркача на кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

«Я даже не в курсе этого… Обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше не читайте такую ерунду в газетах», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресса распространила сообщения, что украинский депутат Андрей Деркач был якобы российским агентом, а американский политик Рудольф Джулиани якобы получил от российских агентов компромат на Джо Байдена, который в этом году участвует в президентских выборах в Соединенных Штатах.