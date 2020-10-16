Кремль заявил об отсутствии претензий к Тихановской у правоохранителей РФ

Москва, 16 октября. У российских правоохранителей нет никаких претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Как сообщили в МВД РФ, это связано с тем, что экс-кандидат находится в межгосударственном розыске. Также в ведомстве подчеркнули, что на территории РФ не возбуждалось уголовных дел в отношении Тихановской.

«У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с госпожой Тихановской нет», — подтвердил данную информацию Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у России есть четкие обязательства по союзным документам, и после того, как Минск объявил Тихановскую в розыск, РФ должна была выполнить требования данных соглашений. Кроме того, Песков сообщил, что в Кремле не считают розыск экс-кандидата попадающим под категорию политического преследования.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов. За Тихановскую проголосовали чуть более 10% избирателей.