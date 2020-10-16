Кремль оценил ситуацию с COVID-19 в России

Москва, 16 октября. Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19 в России, но ситуация находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как рассказали ранее в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявили рекордные 15 150 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии это число достигло 1 369 313.

Песков подчеркнул, что инфекция распространяется по стране быстрыми темпами.

«Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику», — добавил он.

Представитель Кремля призвал россиян соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Как сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Наиболее известный препарат — «Спутник V» — создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Его зарегистрировали еще в августе.

На этой неделе было объявлено о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, созданной новосибирским центром «Вектор».