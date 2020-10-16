В США создали защитную маску с ароматом бекона

Вашингтон, 16 октября. Американский производитель мясной продукции Hormel Foods создал защитную маску с ароматом бекона. Об этом сообщается на сайте, презентующем необычную новинку.

«Новейшие технологии создания запаха бекона и невероятная дышащая двухслойная ткань позволяют блаженству бекона быть с вами всегда — даже в общественных местах», — говорится в описании маски.

Маски будут раздавать бесплатно при покупке упаковки бекона. Отмечается, что с каждым запросом Hormel Foods будет жертвовать обеды в фонд Feeding America, который владеет сетью из более 200 продовольственных банков. Данная благотворительная организация ежегодно кормит свыше 46 миллионов человек через столовые и общественные учреждения.

Как пишет KP.RU, производитель мясной продукции планирует раздавать маски с запахом бекона, пока они не закончатся. Также создатели необычной новинки напомнили об утверждении американских центров по контролю и профилактике заболеваний, которые говорят, что ношение защитных масок способствуют снижению темпов распространения коронавируса.

Как оказалось, маска с ароматом бекона — это не первая удивительная инновация Hormel Foods. В этом году компания выпустила мотоцикл, который работает на беконе.

Компания Hormel Foods была основана в 1891 году в Миннесоте. Весной 2020 года корпорации пришлось остановить несколько мясоперерабатывающих заводов из-за пандемии.