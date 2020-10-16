В Госдуме отреагировали на угрозы Украины выслать в Россию «потоки гробов»

Украина уже шесть лет не может одолеть армию независимых республик Донбасса, поэтому о каком противостоянии с Россией может идти речь?! Об этом ФАН заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Поток гробов»

Военное противостояние между Россией и Украиной будет чревато для Москвы «огромными потерями» и «потоком гробов». Такое громогласное заявление сделал заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

Замглавы СНБО обвинил Москву в попытках якобы дестабилизировать ситуацию на Украине. При этом он добавил, что для России не проблема — «ментально начать полномасштабную агрессию» против Украины. Кривонос признал, что российский военно-технический потенциал значительно выше украинского. Однако, по его словам, «не стоит вопрос количественного и качественного соотношения».

«Есть одно но: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти годы войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», — заявил Кривонос.

По указке Запада

Как отметил Виктор Водолацкий, Украина все больше уходит от международных норм, начиная от президента Украины Владимир Зеленского. Под его руководством Киев выполняет все указания Запада.

«Ни один президент Украины не мог и подумать, что можно опуститься до такого уровня неуважения себя. Все нижестоящие руководители силовых ведомств постоянно расписываются в бессилии, обвиняют Россию в том, чего она никогда не делала и не сделает. Заявления замруководителя СНБО Украины говорят о том, что данный граждан не отдает себе даже отчета в том, что он сказал», — пояснил Виктор Водолацкий.

Депутат напомнил, что «два небольших подразделения ополченцев Донбасса» — ДНР и ЛНР — держат линию фронта против постоянно увеличивающих свою мощь Вооруженных сил Украины, против «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ). И если простые ополченцы не сдают своих позиций, то о какой силе украинских военных можно говорить?

«Утверждение, что Россия якобы воюет с Украиной, уже никому не интересно. Все международные институты, в том числе связанные с военными разведками стран НАТО, неоднократно заявляли, что российских военных с 2014 года в Донбассе не было и не могло быть. Украина борется в ветряными мельницами до последнего украинца. В гражданской войне гибнет только мирное население Украины», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.