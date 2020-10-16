Назван способ защиты от мошеннической схемы, которую раскрыл «Сбер»

Москва, 16 октября. «Сбер» предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят, представившись сотрудниками прокуратуры, и требуют перевести деньги на некий счет. Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в эфире радио Sputnik призвал не принимать поспешных решений и дождаться официальных документов.

РИАМО напомнил, что мошенники сперва говорят клиенту о следственных действиях, которые ведутся в отношении сотрудников банка. Затем к делу подключается сотрудник прокуратуры, который убеждает человека перевести деньги, отметил «ФедералПресс».

Вехов, комментируя мошенническую схему, указал, что она не нова. Например, по его словам, мошенники звонили гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и просили срочно перевести деньги (якобы родственник задержан и находится в отделении полиции).

Эксперт при этом считает, что есть возможность обезопасить себя и не стать жертвой мошенника. Он призвал граждан не переводить деньги незнакомым людям.