ДНР сообщает о новых обстрелах сел со стороны ВСУ

Донецк, 16 октября. Украинские военнослужащие за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет dnr-news.

Под огнем ВСУ оказался район села Спартак к северу от Донецка, а также село Яковлевка под Ясиноватой.

«При обстрелах силовики применяли минометы калибром 82 мм и гранатометы (СПГ и РПГ)», — уточнили в СЦКК.

Как сообщалось ранее, в ночь на 15 октября ВСУ обстреляли город Ясиноватая. Огонь ведется из минометов. По словам лейтенанта Народной милиции ДНР, лидера движения «Новые скифы Новороссии» Александра Матюшина, этот обстрел далеко не единичный случай нарушения режима перемирия, которого украинская сторона по большому счету не придерживалась никогда.