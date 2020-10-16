Собчак открыла глаза Тодоренко на флирт ее мужа с другой

Москва, 16 октября. Журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале обратила внимание телеведущей Регины Тодоренко на откровенный флирт ее супруга, певца Влада Топалова, с другой женщиной.

Ею оказалась артистка Настасья Самбурская, продемонстрировавшая на фото пышный бюст и тонкую талию в корсете. Певец бурно отреагировал на снимок, поставив ему «лайк» и дополнив впечатление многочисленными многозначительными смайлами.

Ведущая шоу «Осторожно, Собчак!» мгновенно среагировала на заигрывания Топалова с Самарской и выложила послание для Тодоренко.

«Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регина, ау!» — написала Собчак.

Влад Топалов и Регина Тодоренко принимают участие в шоу «Ледниковый период». За время съемок оба уже были заподозрены внимательными фанатами шоу в неверности. Поцелуй Топалова с партнершей, фигуристкой Еленой Ильиных, во время программы на льду был признан зрителями слишком горячим. Но супруга певца отреагировала очень спокойно: сама рассказала, как с интересом восприняла новость и даже подбодрила супруга. А после выступление и сам момент поцелуя она смотрела вместе с сыном.

Сама Тодоренко попала в объективы СМИ в страстных объятиях фигуриста Романа Костомарова, своего партнера по ледовому шоу. Их взгляды показались поклонникам слишком нежными для простых партнерских отношений. Певец публично отреагировал на обвинения супруги в неверности, намекнув на недостаточную интеллектуальность тех, кто ее подозревает.