Ученый назвал сроки выхода России на плато по COVID-19

Москва, 16 октября. Текущий уровень заболеваемости COVID-19 в России и мире не превышает рамок обычного эпидемиологического процесса, поэтому выход страны на плато может произойти в конце ноября. Такие сроки назвал «Интерфаксу» глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ в Новосибирске Александр Шестопалов.

«Кто слабее, переболеют, остальные адаптируются к зиме — произойдет своего рода переключение иммунитета», — сказал ученый, говоря о выходе РФ на плато по коронавирусу.

По его словам, на заболеваемость в России прежде всего влияет климатический фактор. Осень принесла с собой похолодание и сырую погоду, а также привычный рост заболеваемости обычными ОРВИ.

Шестопалов объяснил, что SARS-CoV-2 пока не стал генетически стабильным, что осложняет разработку вакцин — они могут показывать разную эффективность. По его мнению, в перспективе в мире будет циркулировать один или два стабильных штамма, причем менее патогенных, чем сейчас.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов тоже заявил, что плато стоит ожидать в ноябре. Но, по его мнению, не в конце месяца, а в первой его декаде, пишет НСН.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Отечественный препарат Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил название «Спутник V». На этой неделе зарегистрировали и вакцину новосибирского центра «Вектор».