Джабаров сомневается в риске для России от санкций Швейцарии

Швейцария ввела санкции против России, поскольку испытывает давление США, с которыми имеет тесные контакты в банковской сфере. В то же время ограничительные меры Берна мизерные и никакого существенного риска для Москвы не несут. Ответные меры РФ заставят задуматься Швейцарию. Об этом ФАН заявил сенатор Владимир Джабаров.

Напомним, Берн наложил санкции на физические и юридические лица России из-за строительства Крымского моста. На сайте Государственного секретариата экономики (SECO) говорится, что они предусматривают ограничения на выдачу кредитов, запрет на новые деловые контакты с фигурантами списка, а также дополнительные обязательства для тех компаний, которые уже сотрудничали со швейцарскими организациями.

«Федеральное управление экономики внесло изменения в список лиц, прилагаемый к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций, связанных с ситуацией на Украине. В приложение добавлены два физических и четыре юридических лица», — сказано в сообщении ведомства.

До этого случая Швейцария всегда вела себя прилично по отношению к России, напоминает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Даже когда швейцарцы присоединились к европейским санкциям и закрыли шенгенскую зону для тех, кто находился в санкционных списках, то они объясняли, что закрывают не страну, а только возможность осуществлять транзит в другие государства через нее людям, которые имеют шенгенские визы. Более того, они говорили, что если кому-то нужна виза в Швейцарию, то, пожалуйста, обращайтесь за ней», — рассказал Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Решение ввести ограничения против России связаны с тем, что Швейцария сейчас попала под давление США, считает политик.

«Берн очень тесно взаимосвязан с американскими банками и другими финансовыми институтами. Видимо, Швейцария испытывает давление, поэтому присоединилась к этим ограничительным мерам. Однако эти санкции очень мизерные и никакого существенного риска для нашей страны не несут. При необходимости они легко обходятся. Это плохой пример для Швейцарии, и она не очень хорошо себя зарекомендовала», — отметил член Совфеда.

По словам Джабарова, к этим санкциям нужно терпеливо относиться. Он также напомнил, что Москва может зеркально ответить на ограничения против РФ.

«Думаю, ответные меры, которые прорабатывает российская власть против стран, которые вводят санкции, заставят задуматься Швейцарию. Не стоит ссориться с Россией по основаниям, которые предлагают американцы», — порекомендовал сенатор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что страны Евросоюза вводят санкции против России из-за давления со стороны США. Российский дипломат считает, что таким образом Евросоюз выбрал путь подмены дипломатического искусства ограничительными мерами.