Джабаров объяснил настоящую логику новых европейских санкций против РФ 

Санкт-Петербург, 16 октября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, чего придерживалась Европа при создании санкционных мер против России.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили санкции Евросоюза и Великобритании против Сергея Кириенко и Александра Бортникова из-за отравления Алексея Навального.

«Посмотрите, кого они внесли в этот список — директора ФСБ, и понятно за что. За то, что более успешно боремся с терроризмом. За то, что пресекаем любые экстремистские проявления на своей территории. За то, что мы пресекаем деятельность иностранных разведок. Ввели санкции против двух заместителей министра обороны, тоже понятно — отличная подготовка вооруженных сил, которые проявили себя в центре военных действий в Сирии. Туда включили Сергея Кириенко и руководителя управления внутренней политики Андрея Ярина за стабильную ситуацию в стране», — заявил Владимир Джабаров, указав на применение санкций в сторону политических добродетелей страны.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что Евросоюз перенял американскую манеру — вести политику, используя всевозможные санкции.

«Прошло голосование по Конституции, что крайне не понравилось Западу, потому что было очень успешным. Прошли выборы в ряды губернаторов в Законодательное собрание регионов с отличной явкой, с хорошими результатами — тоже не нравится», — сообщил эксперт.

По словам Джабарова, Западу и ЕС нравятся дисбаланс и нестабильность России.