Москва, 16 октября. Россия «показала зубы» и вышла из так называемого «политического судилища», направленного против нее, по делу о крушении малайзийского пассажирского лайнера Boeing-777 MH17, рассказал политический эксперт, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что Россия объявила о выходе из консультаций по катастрофе MH17. Представители министерства иностранных дел РФ заметили, что ответственность за данный шаг Москвы лежит прежде всего на Гааге, поскольку нидерландское следствие, проводя расследование крушения пассажирского лайнера в небе над Донбассом, не было объективно. Запад изначально занял антироссийскую позицию, политизировав дело и возложив всю ответственность на Россию.

«Австралия и Нидерланды были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», – заявили представители МИД РФ.

Политолог Марат Баширов, комментируя решение России выйти из консультаций по делу о крушении MH17, заявил, что Москва сделала правильный шаг, «показав Западу свои зубы». Он обратил внимание, что расследование катастрофы пассажирского лайнера уже давно проводится не для того, чтобы установить истинную причину этой трагедии – Амстердам попытался превратить его в «политические судилище».

По словам политолога, Россия, решив выйти из консультаций, напомнила Западу, что является великой страной, которая не позволит собой помыкать. Такой шаг стал четким сигналом, направленным западным странам.

«Должны показывать зубы и демонстрировать, что мы не можем позволить собой манипулировать. Поэтому выход из этой консультационной группы я считаю абсолютно верным», – заявил Баширов.

Политолог заметил, что Россия, несмотря на выход из консультаций по делу MH17, готова продолжать взаимодействовать с Совместной следственной группой, предоставляя ей необходимую информацию по соответствующим запросам.

Ранее политолог Алексей Мухин прокомментировал отказ России проводить дальнейшие консультации по делу MH17. Он обратил внимание, что подобное решение является неким тактическим ходом Москвы.