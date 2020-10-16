Еремеев заявил, что сильно переживает из-за сложных отношений с Мишулиной

Москва, 16 октября. Ведущий ток-шоу «На самом деле» Тимур Еремеев не питает иллюзий о том, что его отношения с Кариной Мишулиной когда-нибудь будут нормальными. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

Еремеев пояснил, что всегда есть шанс на благоприятный исход. Но самой Мишулиной это не нужно, считает актер. Он добавил, что не привык навязываться людям. И в случае с дочерью Спартака Мишулина не будет делать исключений.

«Хотя до сих пор я сильно переживаю из-за того, что она ушла из театра, что все так у нее сложилось», — сказал Еремеев.

Карину Мишулину уволили из Театра сатиры из-за поведения актрисы на телевидении. В руководстве объяснили, что скандал вокруг установления родственных связей Тимура Еремеева и ее отца Спартака Мишулина «негативно отразился» на репутации театра.

Певец Александр Добрынин, друживший со Спартаком в 1970–1980 годы, на шоу «Пусть говорят» подтверждал, что Еремеев — сын Мишулина. По его словам, актер часто приезжал на гастроли в город, где жила мать Еремеева Татьяна. Он признавал внебрачного ребенка и привозил ему подарки.

Законная дочь Мишулина Карина заявляла, что никогда не примет этот факт. Она настаивала, что является единственной наследницей знаменитого советского актера.

Ранее стало известно, что ДНК-тест подтвердил родственные связи Еремеева и Мишулина. Однако для Карины результаты из лаборатории не являются доказательством, она продолжает считать телеведущего «фальшивым» сыном своего отца.