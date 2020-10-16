ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир» от COVID-19

Москва, 16 октября. Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир» от COVID-19. Упаковка лекарства будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей», — уточнили в ФАС.

Максимальная стоимость препарата в рознице в Москве с учетом надбавок может составить 6875 рублей с НДС — 50 таблеток, указали в ведомстве.

Таким образом, предельную отпускную цену «Фавипиравира» снизили более чем на 50%. В настоящее время в столичных аптеках препарат можно купить за 11–16 тысяч рублей.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что лекарство доказало свою эффективность и безопасность по результатам трех фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19. Случаев серьезных побочных реакций на применение препарата в России не зафиксировано.