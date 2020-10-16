Политолог назвал уголовное дело против Тихановской сигналом белорусам

Никаких последствий возбуждение уголовного дела против бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской иметь не будет. Однако белорусские власти таким образом подают сигнал, что те, кто прислушиваются к ее призывам, также попадут под действие закона. Об этом ФАН заявил политолог Сергей Марков.

Ранее Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя. В МВД Белоруссии сообщили, что она будет привлечена к ответственности за «совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361».

«Это призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства», — говорится в сообщении ведомства.

Однако глава Института политических исследований Сергей Марков сомневается, что правоохранительные органы поймают Тихановскую. По его словам, экс-кандидат в президенты республики не появится в стране еще в течение долгого времени.

«Никаких последствий возбуждение уголовного дела против нее иметь не будет. Но эти действия белорусских властей являются жестким ответом на деятельность оппозиции. По сути, она призывала к массовым беспорядкам через две недели. Власти Белоруссии в этих условиях подают сигнал, что те, кто прислушиваются к ее призывам, также попадут под действие закона. Это совершенно правильно», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог уверен, что белорусским властям не хватает решительности, чтобы противостоять Польше, которая «подрывает» государственный суверенитет страны.

«В Белоруссии мы видим попытку государственного переворота, который организован польскими спецслужбами. Нужно называть вещи своими именами. Минск почему-то не решает удалить посла Польши. Возможно, есть какие-то технические проблемы», — предположил эксперт.

В то же время власти республики эффективно действуют в части пресечения массовых беспорядков, говорит собеседник ФАН.

«Что касается защиты улиц с помощью жестких репрессий, власти действуют нормально. Белорусским властям самое главное — защитить суверенитет страны. Конечно, они вступают в жесткие противоречия с позицией Запада, но что же делать, если он поддерживает государственный переворот в стране. Запад выступает враждебной силой для Белоруссии», — сказал Марков.

Не исключено, что оппозиция попытается сделать протесты более радикальными. Как утверждает политолог, участники беспорядков могут заблокировать какие-либо государственные органы.

«В то же время вряд ли начнутся забастовки на предприятиях. Я понимаю, что абсолютное большинство населения Белоруссии отреагировало негативно на попытки организовать их», — добавил эксперт.

Напомним, 13 октября Тихановская предъявила ультиматум властям Белоруссии. В нем говорилось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен в течение 13 дней подать в отставку, насилие на улицах должно прекратиться, а все политзаключенные должны быть освобождены. В случае невыполнения этих требования Тихановская угрожает организовать 26 октября забастовку на всех предприятиях, заблокировать дороги и произвести обвал продаж в государственных магазинах.