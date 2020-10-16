Шойгу подпишет договор о военном сотрудничестве России и Казахстана

Нур-Султан, 16 октября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который прибыл с визитом в Казахстан, подпишет соглашение о военном сотрудничестве Москвы и Нур-Султана. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Казахстан, где планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве», — указано в сообщении.

В ходе визита Шойгу встретится с военно-политическим руководством Казахстана для обсуждения вопросов региональной безопасности. Также на повестке состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества и реализация программы стратегического партнерства Москвы и Нур-Султана на 2019–2021 годы, передает НСН. Кроме того, в ходе визита главы Минобороны РФ будут подписаны соглашение, регулирующее взаимодействие в ходе совместных мероприятий, и план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2021 год.