В Киеве подсчитали стоимость реинтеграции Донбасса

Киев, 16 октября. Реинтеграция Донбасса обойдется украинскому бюджету в 10 млрд долларов, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.

По словам Устенко, офис Зеленского рассматривает возможность создания свободной экономической зоны (СЭЗ) в Луганской и Донецкой областях, однако только после реинтеграции Донбасса. Он отметил, что в зону СЭЗ планируется включить как подконтрольную Киеву территорию, так и неподконтрольную.

Устенко добавил, что, по предварительным оценкам, реинтеграция потребует 10 млрд долларов. Для украинского бюджета это неподъемная сумма, поэтому часть суммы может быть переложена на Донбасс, куда будут приглашены инвесторы.

Накануне офиса президента Украины назвал пять вопросов, которые включат во всеукраинский опрос 25 октября. У украинцев узнают их отношение к идее ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, а также созданию СЭЗ, легализации каннабиса, сокращению числа депутатов и Будапештском меморандуме.